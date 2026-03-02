;

Querido profesional de la TV dice adiós al canal que le dio fama: “Fin de una linda etapa”

Durante los últimos años el joven había compartido su trabajo en redes sociales, llegando a tener más de medio millón de seguidores.

Javier Méndez

Una nueva salida sacude a la televisión chilena. Recientemente, Felipe Millaqueo —quien se convirtió en el sonidista más célebre de la pantalla chica— confirmó que ya no seguirá trabajando en el canal Tevex.

El ingeniero en sonido se hizo muy popular por una serie de videos en redes sociales titulados: ¿Y cómo es tu trabajo de sonidista?. Así fue como alcanzó más de medio millón de seguidores.

Ahí, con su talento técnico, bromeaba espontáneamente con rostros como Mauricio Israel, Titi García-Huidobro y Patricio Sotomayor.

“Fin de una linda etapa”, escribió al confirmar la noticia. “Agradezco a Dios por estos dos años y medio de mucho aprendizaje, muchas experiencias, bonitas y no tan bonitas, risas y tristezas”, describió.

“Conocí a personas que me enseñaron mucho de televisión y comunicaciones sin ningún interés”, agregó, antes de mencionar a varios personajes televisivos, incluyendo al fallecido Andrés Caniulef.

“Agradecer también al equipo técnico con el que compartí más que con mi propia familia cada día de estos años”, sumó.

Al cierre agregó: “Esto no termina aquí, esto recién comienza”.

Naturalemente, se llenó con comentarios de apoyo. “El mejor, donde estés siempre vas a brillar”, lanzó una persona. “Éxito en lo que viene”, sumó otra.

“Que te vaya increíble, te mereces lo mejor porque eres MUY bueno en lo que haces y tienes un corazón enorme (...) acá estamos para lo que necesites”, le dijo Sotomayor.

