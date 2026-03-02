;

Presidente Boric descarta ser oposición del nuevo gobierno: “El rol de exjefe de Estado tiene una dignidad que hay que respetar”

El Mandatario señaló que seguirá “vinculado de una u otra manera” al país y que la discusión sobre un posible retorno en 2030 “se dará en su momento”.

Martín Neut

Presidente de la Republica llega a la Isla Juan Fernandez

Presidente de la Republica llega a la Isla Juan Fernandez / Sebastian Beltran Gaete

A nueve días del cambio de mando, el Presidente Gabriel Boric delineó el rol que asumirá una vez que entregue la banda presidencial a José Antonio Kast, marcando distancia de un eventual papel opositor inmediato.

Desde el Archipiélago Juan Fernández, el Mandatario aseguró que en una primera etapa priorizará su vida personal.

“El primer rol es el de padre, de pareja, de compañero. Recuperar el tiempo en familia”, afirmó en entrevista con Mega, descartando convertirse en comentarista político o en el “primer opositor” del nuevo Ejecutivo.

“Creo que el rol de exjefe de Estado tiene una dignidad que hay que respetar”, añadió, enfatizando que es necesario “darse un tiempo para parar, pensar, reflexionar, leer, escribir”.

“Yo deseaba que hubiese continuidad”

El jefe de Estado insistió en que no pretende intervenir de inmediato en la contingencia y recalcó que seguirá “vinculado de una u otra manera”, aunque sin precipitar definiciones.

Sobre una eventual candidatura en 2030, reconoció que le han dicho “nos vemos el 2030”, pero subrayó que “no es una ambición personal” y que esa discusión “se dará en su momento”, destacando que en su sector existe “una amplia gama de liderazgos”.

Consultado por si considera un fracaso entregar el mando a Kast, Boric admitió que “es evidente que yo deseaba que hubiese continuidad respecto de lo que habíamos hecho”, aunque rechazó ese concepto.

“No puedo calificar de fracaso el darle continuidad democrática a los destinos del país”, afirmó, agregando que “como jefe de Estado, estoy orgulloso de que la democracia siga su curso”.

