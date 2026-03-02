Mercado Libre presenta recurso contra sanción de la SEC por venta de productos sin Sello: “Somos un lugar seguro para comprar”

Luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmara dos sanciones contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos y a gas sin Sello SEC, la empresa respondió que no comparte la medida y anunció acciones para revertirla.

En un comunicado, afirmó que durante el período fiscalizado “se realizó el retiro de todas las publicaciones en potencial de infracción”, asegurando que dio “cabal cumplimiento a los requerimientos de la autoridad”.

No obstante, sostuvo que “no estamos de acuerdo con la sanción de la SEC” y que por ello presentó “un recurso de reposición ante la propia autoridad con nuestros descargos”.

“Mercado Libre es un lugar seguro para comprar”

La compañía defendió su modelo, indicando que “Mercado Libre es un lugar seguro para comprar en nuestro país” y que es “un marketplace que facilita el encuentro entre vendedores y compradores”.

Además, destacó que en Chile cuenta con más de 35 mil vendedores y más de 50 millones de publicaciones.

Finalmente, remarcó que realiza “inversiones sistemáticas y permanentes en tecnología avanzada, incluyendo herramientas de inteligencia artificial” para detectar infracciones, y que dispone de un “botón de denuncia” en cada publicación para reportar posibles incumplimientos.