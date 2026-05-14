¿Cómo funcionarian los nuevos convenios del CAE? Conozca los tramos de ingreso, el valor del pie y las cuotas en pesos

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el mecanismo central del artículo 34 transitorio, que habilita a la Tesorería General de la República (TGR) para ofrecer convenios de pago a los deudores del CAE.

Aunque la facultad de condonar el 100% del saldo remanente fue rechazada inicialmente, el corazón del sistema de regularización ya tiene luz verde.

¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio está diseñado exclusivamente para los 556 mil deudores a los que ya se les ha hecho efectiva la garantía estatal (es decir, aquellos cuya deuda ya pasó a manos de la TGR por morosidad). Una vez publicada la ley, los interesados tendrán un plazo de 90 días corridos para suscribir el convenio.

¿Cómo funciona el convenio?

Conversión a Pesos: Al firmar, la deuda se transforma de UTM a pesos chilenos según el valor de la UTM de ese mes. Fin de Reajustes: El monto queda congelado, sin nuevos intereses ni reajustes por inflación. Plazo: Se puede pactar en un máximo de 48 cuotas mensuales.

Tramos de Pago según Ingreso Bruto Mensual

La Tesorería aplicará tres fórmulas distintas para determinar el “pie” inicial y el valor de las cuotas:

Tramo de Ingreso Bruto Pie Inicial Cuota Mensual Menos de $1.000.000 Mínimo 1 UTM ($71.506 aprox.) 1 UTM Entre $1.000.000 y $2.000.000 $1.000.000 o el 10% de la deuda (el menor valor) 10% del ingreso mensual Entre $2.000.000 y $5.000.000 $1.500.000 o el 10% de la deuda (el menor valor) 10% del ingreso mensual

El debate por la condonación y los “cumplidores”

El rechazo de la condonación total en la comisión respondió a una demanda transversal: realizar un gesto a quienes ya pagaron. Diputados como Sergio Bobadilla (UDI) y Diego Schalper (RN) señalaron que no es coherente perdonar deudas sin reconocer el esfuerzo de quienes están al día.

El Gobierno ahora estudia reponer este beneficio en la Sala, posiblemente mediante rebajas de impuestos o devoluciones para los pagadores responsables, similar al beneficio de 4 a 6 UF anuales que se discutió en legislaciones previas.