Ministro Elizalde y relaciones entre Chile y EE.UU.: “Nuestro prestigio se basa en defender principios” / Sebastian Beltran Gaete

En medio de la polémica diplomática por el cable submarino chino, además de las tensiones geopolíticas globales, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al estado de las relaciones entre Chile y Estados Unidos.

Tras participar de la Cuenta Pública del Poder Judicial, el secretario de Estado destacó la línea histórica que ha seguido el país en materia de política exterior.

Elizalde recordó el rol de Chile en instancias multilaterales y defendió la consistencia diplomática del país. “Chile históricamente ha defendido principios”, afirmó, destacando que esa postura ha sido clave para el posicionamiento internacional del país.

Tradición multilateral y prestigio internacional

Elizalde enfatizó que Chile ha tenido un papel activo en la arquitectura internacional desde el siglo XX. Recordó que el país fue miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también participó en la fundación de Naciones Unidas, además de intervenir en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En esa línea, sostuvo que el reconocimiento global del país no responde a su tamaño, sino a su coherencia diplomática. “Eso es lo que ha permitido que nuestro país, siendo un país pequeño, tenga un enorme prestigio y reconocimiento internacional”, indicó.

Consultado directamente por el estado actual de las relaciones con Estados Unidos, el ministro reiteró el enfoque institucional. “Es muy importante mantener esa línea de conducta”, señaló, haciendo hincapié en que la política exterior chilena se basa en principios y no en coyunturas.

Las declaraciones se producen en un contexto internacional marcado por reconfiguraciones estratégicas y tensiones entre potencias, escenario en el que Chile ha buscado mantener una postura equilibrada.

Desde el Ejecutivo recalcan que el vínculo con Estados Unidos continúa dentro de los márgenes habituales de cooperación y diálogo, en áreas como comercio, seguridad y relaciones multilaterales.