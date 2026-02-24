Cronología de una crisis diplomática: los hitos del cable submarino chino que gatillaron las sanciones de EE.UU. a funcionarios chilenos

La controversia internacional por el proyecto de cable submarino del consorcio China Mobile International (CMI) ha escalado hasta convertirse en un conflicto diplomático importante, resultando en la revocación de visas por parte de Estados Unidos a tres altos funcionarios chilenos, incluyendo al ministro Juan Carlos Muñoz.

La medida responde a acusaciones directas de haber dirigido, financiado y autorizado actividades que vulneran la infraestructura crítica de telecomunicacionesy amenazan la estabilidad del hemisferio.

A continuación, detallamos la cronología de los hechos que explican la génesis de esta crisis y el manejo interno del Gobierno de Chile:

El inicio de la tramitación (2025 - enero 2026)

26 de noviembre de 2025: China Mobile International ingresa formalmente la petición para obtener una concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones.

26 de noviembre de 2025: China Mobile International ingresa formalmente la petición para obtener una concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones.
19 de diciembre de 2025: La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) remite un oficio a CMI con reparos técnicos a su solicitud inicial.

8 de enero de 2026: El consorcio chino presenta los antecedentes necesarios para complementar su ingreso original.

La firma, la alerta y la anulación (Enero 2026)

Según fuentes al interior del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el momento más crítico ocurrió a finales de enero, cuando el proceso administrativo se cruzó con advertencias de inteligencia internacional:

27 de enero de 2026: Basándose en la recomendación técnica de Subtel, el ministro Juan Carlos Muñoz firma digitalmente la concesión. No obstante, según fuentes de Radio ADN, el documento no se tramita legalmente, quedando pendiente.

Horas después de la firma: Subtel reporta una reunión confidencial con un representante del gobierno norteamericano. En ella se alertan supuestos riesgos del proyecto basados en antecedentes reservados sobre seguridad nacional.

Reacción inmediata: Tras la alerta, el ministro ordena detener el curso del documento y dejarlo sin efecto para iniciar una reevaluación rigurosa que incluya informes del EMCO, la ANI y la ANCI.

29 de enero de 2026: El documento de concesión es formalmente dejado sin efecto.

La escalada del conflicto con EE.UU. (Febrero 2026)

2 de febrero de 2026: El ministro Muñoz se reúne con el embajador Brandon Judd. El diplomático habría informado directamente la preocupación de EE.UU. por los efectos en la seguridad nacional y plantea potenciales sanciones. La autoridad chilena no informa sobre la anulación interna del decreto, defendiendo la autonomía del proceso nacional.

20 de febrero de 2026: El Departamento de Estado de EE.UU. anuncia públicamente la revocación de visas al ministro Muñoz, al subsecretario Claudio Araya y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, bajo acusaciones de comprometer infraestructura crítica.

A la fecha, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enfatizan que no se ha autorizado la operación del cable submarino de CMI, manteniéndose el proyecto en una etapa de análisis de seguridad exhaustivo para tomar una decisión “robusta y soberana”.

Comisión investigadora

A raíz de esto, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), liderada por Jorge Alessandri y Marlene Pérez, anunció que solicitará la creación de una comisión investigadora a partir del próximo 11 de marzo.

El malestar de los parlamentarios gremialistas se intensificó tras conocerse que el ministro de Transportes firmó, el pasado 27 de enero, un decreto que otorgaba una concesión a la empresa CMI Chile SPA (filial de China Mobile) para operar esta red de fibra óptica de casi 20 mil kilómetros. Aunque el documento fue anulado dos días después, los diputados acusan que el Gobierno ocultó este antecedente.