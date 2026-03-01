En la U festejan la nueva costumbre de ganarle a Colo Colo: “El 2024 cortamos la racha, ahora volvimos a ganar con el mismo resultado”

Los números no mienten: de los últimos seis Superclásicos disputados entre Colo Colo y la U, los azules han ganado cuatro y solo perdieron uno. De esas cuatro victorias, dos fueron en el Estadio Monumental, terreno que parecía imposible para los universitarios hasta hace unos años.

Por lo mismo es que la victoria de este domingo, considerando el paupérrimo nivel futbolístico que traían los universitarios, es un verdadero bálsamo para lo que viene en La Cisterna.

“Teníamos la necesidad de ganar como se habían dado los resultados de la fecha. Fue un partido bastante complicado, pero pudimos mantener le partido tras ponernos en ventaja y seguimos trabajando, venimos mejorando partido a partido”, dijo Gabriel Castellón.

Tras el encuentro, el portero agregó que “tenemos felicidad, pero la cautela de que tenemos que ganar el miércoles también. Es un partido importante, Palestino viene de ganar, será una nueva instancia para seguir rectificando y mejorando”, complementó.

En la misma línea se mostró Marcelo Morales. El defensor de la U comentó que deja Macul “muy feliz de sumar los tres puntos. Son balones detenidos que trabajando en la semana y que dio frutos hoy contra el archirrival”, confesó respecto al gol de Zaldivia.

“El 2024 cortamos la racha, ahora ganamos con el mismo resultado, asique estoy feliz de ganar el clásico que se ganan con muchos huevos”, cerró el lateral, que estuvo tanto en la victoria del 2024, como en la presente jornada.