Vidal opta por no criticar al árbitro y “dejar atrás” el Superclásico: “El objetivo no es solo un partido, sino los títulos” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Arturo Vidal fue uno de los focos de análisis del Superclásico tras la derrota de Colo Colo en el Superclásico, donde quedó condicionado tras ser amonestado a los cuatro minutos de partido.

Sin embargo, el “Rey Arturo” no quiso apuntar contra Garay. “Prefiero no hablar de eso, ya perdimos. Molesta que te amonesten comenzando un clásico, pero no quiero hablar porque no quiero irme más allá de eso. A sacar fuerzas, queda mucho todavía”, remarcó, reconociendo problemas físicos.

“Tengo una molestia, pero no sé cómo se dice. Es en el pecho, hace cinco días que vengo con lo mismo, hice lo que más pude. Triste perder con este público. Sacaremos esto adelante", remarcó, apuntando a dar vuelta la página.

“Está empezando el campeonato, seguiremos luchando. El objetivo no es solo un partido, sino los títulos. Seguiremos trabajando, cada día más fuerte”, recalcó Arturo Vidal.

“Pensé que haríamos el gol, siempre intentamos jugar. Es difícil analizar un partido así, el tiempo que se pierde, cortan las jugadas a cada rato”, criticó el “Rey Arturo”, apuntando a la precisión que tuvo la U de Chile para llevarse el triunfo.

“Nunca tuvieron espacio para atacar, el gol viene de una falta que solo acá se cobran, pero ya perdimos, nada más que hacer”, cerró un resignado Arturo Vidal.