ARFA decreta dura sanción a club amateur involucrado en muerte de jugador por balacera en San Antonio

El Comité de Ética de la Asociación Regional de Fútbol Amateur Quinta Región determinó desafiliar de por vida al Club Cerro Alegre.

Carlos Madariaga

ARFA decreta dura sanción a club amateur involucrado en muerte de jugador por balacera en San Antonio / TVN

El mundo del fútbol en la región de Valparaíso quedó conmocionado luego que se diera a conocer el fallecimiento de un jugador del club amateur Estrella Roja tras la disputa del partido por la Copa de Campeones regional ante Cerro Alegre de San Antonio.

Esto producto de una balacera que se originó durante el compromiso, tras el cual uno de los futbolistas, identificado como Nicolás Vidal, perdió la vida.

Ante esto, la Asociación Regional de Fútbol Amateur Quinta Región (ARFA) anunció la suspensión de los partidos y que habrá una investigación para ser parte de querellas criminales.

Sin embargo, la orgánica no se quedó allí y este lunes su Comité de Ética anunció sanciones.

Al respecto, se acordó de manera unánime la desafiliación del club Cerro Alegre de San Antonio producto de los incidentes, lo que implica su expulsión de por vida del fútbol amateur regional.

El día de mañana serán informados y notificados las sanciones individuales a jugadores y dirigentes, según reglamento vigente, por sus responsabilidades en los lamentables y vergonzosos hechos”, sentenciaron desde ARFA a la luz de lo ocurrido.

