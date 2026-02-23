“Es un jugador tocado por la varita mágica”: Zampedri sigue firme en la búsqueda de un récord que ni Messi ni Cristiano Ronaldo poseen / Sebastian Beltran Gaete

Pese a haber cumplido recién los 38 años, Fernando Zampedri sigue demostrando su vigencia competitiva en Universidad Católica, tal como lo refleja su doblete en el triunfo ante Coquimbo Unido.

El “Toro” logró su mejor arranque goleador en el fútbol chileno, completando ya seis goles en cuatro fechas, habiendo sido ya seis veces el máximo artillero el fútbol chileno.

Así las cosas, Zampedri va camino de buscar el hepta, ser siete veces consecutivas el artillero máximo de la liga chilena, despedazando los registros nacionales.

Esteban Paredes fue seis veces el goleador de un campenato en Chile, pero no consecutivas como las del trasandino. De hecho, el máximo de títulos de goleo nacionales los alcanzaron Carlos Caszely, Oscar Fabbiani, Ruben Martínez y Eladio Zárate, que “solo” llegaron a hacerlo tres veces seguidas.

“Demuestra la vigencia que tiene más allá de la edad. Para muchos, el número es importante, pero para nosotros no. Demuestra fin de semana tras fin de semana la grandeza que tiene, no cabe otra palabra que orgullo. Encontró su lugar en el mundo aquí, tiene que aprovecharlo. Va a pasar el tiempo, pero siempre vamos a estar ligados a la UC”, expresó a ADN Deportes la esposa del “Toro”, Fernanda Benavides.

Fernando Zampedri y un legado histórico

Para describir la talla del logro del trasandino tiene alcances internacionales, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo ha sido goleador de liga en cuatro países distintos (Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita), sin llegar a los seis del argentino.

¿Y Lionel Messi? Su máximo registro fueron cinco títulos de artillero con el Barcelona.

Robert Lewandowski lo logró cinco veces consecutivas en Bayern Munich y hay que sumarle uno más en Barcelona.

Quien más se “parece” a Zampedri es Kylian Mbappé, que también fue hexagoleador en la Ligue 1 entre 2019 y 2024, pero además le agregó una séptima temporada goleadora, pero en España, ya defendiendo al Real Madrid.

De hecho, estos dos últimos integran una lista selecta. Según información del periodista de AS Chile, Lucho Reyes, solo hay 9 futbolistas en toda la historia que han logrado 6 o más veces el título de goleador de su campeonato en una misma liga.

Fernando Zampedri iguala la línea de Mbappé y también lo hecho por José Ardines en Panamá (1990 a 1996), Fernando Morena en Uruguay (1973 a 1978) e Imre Schlosser en Hungría (1909 a 1914).

De ser heptagoleador en Chile, el delantero de la UC igualaría un registro solo alcanzado una vez en este siglo, cuando Rhys Griffiths sumó siete títulos de artillero en Gales de 2006 a 2012. ¿Los otros? Evanivaldo Castro en México (1976 a 1982) y Atilio Garcia en Uruguay (1938 a 1944).

“Es un jugador tocado con una varita mágica, como los grandes goleadores. Es especial, distinto. En ser goleador, es el distinto, hay que apoyarlo, mimarlo, cosa que él siga rindiendo y dándole fruto a la Católica”, comentó a ADN Deportes un histórico de la UC, Mario Lepe, rendido a los pies de Fernando Zampedri.

¿Y el registro máximo en la historia del fútbol? Le pertenece a Josef Biscan, nueve veces seguidas goleador de la liga de la hoy República Checa entre 1938 y 1947, algo ya muy complejo de pensar para el atacante de la UC. Sin embargo, con el nacido en Chajarí nunca se sabe.