Jim Carrey y el “engaño” que no muere: maquillista publica nuevas fotos y revive la teoría mundial de suplantación

Nelson Quiroz

La polémica lejos de apagarse, escala. Cuando parecía que la teoría sobre una supuesta suplantación de Jim Carrey en los Premios César comenzaba a diluirse, Alexis Stone volvió a encender la mecha con nuevas publicaciones que muchos interpretan como la confirmación de un “engaño”.

Este lunes 2 de marzo, el artista británico compartió en sus stories de Instagram imágenes de moldes 3D del rostro del actor, que se sumaron a los registros publicados el pasado domingo de prótesis y piezas hiperrealistas.

Además, creó una historia destacada dedicada exclusivamente a su supuesta imitación en París, recopilando fotos, comentarios virales y fragmentos del proceso creativo.

La nueva arremetida ocurre tras su explosivo post del domingo: “Alexis Stone as Jim Carrey in Paris”, acompañado de una máscara de látex y dientes prostéticos.

Desde entonces, las redes sociales no han parado. “¡Nos engañaste a todos!”, “¿Esto es real?”, “¡Exigimos prueba de vida de Jim Carrey!”, escribieron usuarios, mientras otros insistían en que algunas imágenes parecían generadas con inteligencia artificial.

Las sospechas nacieron tras la aparición del actor en la 51ª edición de los Premios César, donde recibió un reconocimiento honorífico con un look que muchos calificaron de “irreconocible”. Su discurso en francés y ciertos gestos fueron analizados al detalle por internautas que hablaron incluso de clonación o reemplazo.

¿Qué ha dicho el equipo de Carrey?

Sin embargo, desde el entorno del protagonista de The Mask, la respuesta fue tajante. Según consignó TMZ, su publicista de larga data, Marleah Leslie, aseguró: “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde recibió su César Honorífico”.. Sin embargo, no negaron la presencia de Alexis Stone en los galardones.

Además, la organización del evento confirmó que el actor había planificado su asistencia desde el verano y que ensayó durante meses su discurso en francés, al que asistió con su pareja, hija, nieto y cercanos.

Pese a los desmentidos, las nuevas publicaciones de Stone, con moldes 3D incluidos, vuelven a sembrar dudas. ¿Performance artística o el trolleo del siglo? Por ahora, el misterio sigue alimentando una conversación global que se resiste a terminar.

