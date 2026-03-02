Terremoto en Hollywood: aseguran que Zendaya y Tom Holland se casaron sin que nadie supiera

Una inesperada revelación encendió las redes sociales y los portales de espectáculos internacionales.

Durante la alfombra roja de los Actor Awards en Los Ángeles, el estilista Law Roach aseguró que Zendaya y Tom Holland ya se habrían casado en secreto.

La información surgió cuando Roach, cercano a la actriz, fue consultado sobre la relación de la pareja. Sin rodeos, afirmó: “La boda ya ocurrió. Se la perdieron”, en declaraciones al medio Access Hollywood. Ante la sorpresa de los entrevistadores, volvió a confirmar: “Es muy cierto”.

Una relación que nació en el set y creció lejos de los focos

Zendaya y Tom Holland iniciaron su vínculo sentimental tras conocerse en el rodaje de la saga de Spider-Man. Aunque durante años evitaron referirse públicamente a su relación, con el tiempo comenzaron a mostrarse juntos en eventos y redes sociales.

Ambos actores han cultivado una imagen de bajo perfil respecto de su vida privada. Por eso, de confirmarse el matrimonio, no sería extraño que hayan optado por una ceremonia íntima, lejos de la exposición mediática que suele rodear a las figuras de Hollywood.

Hasta ahora, ni Zendaya ni Tom Holland han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir los dichos del estilista. Sin embargo, la afirmación de Law Roach —figura influyente en la industria de la moda y colaborador cercano de la actriz— generó un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento.

La pareja es una de las más queridas por el público joven y ha sido constantemente vinculada a rumores de compromiso en los últimos años.

Por ahora, el misterio continúa, mientras millones de fanáticos esperan una confirmación directa de los protagonistas.