El hombre que engañó al mundo: ¿Quién es Alexis Stone, el artista detrás de la polémica mundial de Jim Carrey?

Por horas, el mundo dudó de lo que veía. Tras la comentada aparición de Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César en París, las redes sociales estallaron con teorías que iban desde cirugías extremas hasta reemplazos y clonaciones.

Todo partió con la presencia del canadiense en los galardones, donde recibió un reconocimiento honorífico. Su rostro lucía distinto, su voz sonaba diferente. Desde ahí, el mundo digital ardió.

Canadian actor Jim Carrey who received a honorary Cesar award looks on during the 51st edition of the Cesar Film Awards ceremony at the Olympia venue in Paris on February 26, 2026. (Photo by Alain JOCARD / AFP via Getty Images) / ALAIN JOCARD Ampliar

Sin embargo, este domingo, un post en Instagram encendió aún más la polémica. El artista británico Alexis Stone compartió imágenes desde París mostrando una máscara hiperrealista y dientes prostéticos, insinuando que él habría sido quien apareció en la reciente gala.

De ahí en más, el británico experto en transformaciones imposibles se volvió tendencia y aquí te contamos quién es.

Alexis Stone, nombre artístico de Elliot Joseph Rentz, es un maquillador y performer reconocido por sus caracterizaciones hiperrealistas de celebridades y personajes icónicos.

Su trabajo combina prótesis personalizadas, maquillaje de efectos especiales, pelucas y un minucioso estudio gestual que le permite “convertirse” en otra persona con un nivel de detalle que roza lo cinematográfico.

Tras su post sobre Jim Carrey, miles de usuarios concluyeron que el hombre que subió al escenario en Francia podría haber sido él.

Es que no es la primera vez que Stone rompe internet. Ha asistido a semanas de la moda transformado en figuras como Miranda Priestly o Mrs. Doubtfire, desdibujando las fronteras entre identidad, performance y cultura pop.

Con más de un millón de seguidores, su carrera se mueve entre el arte, la provocación y el experimento social. ¿Fue realmente el responsable del desconcierto global? Más allá de la respuesta, su publicación demostró el poder del maquillaje como herramienta narrativa.

Y, sobre todo, confirmó que detrás del supuesto “gran engaño” hay un artista que sabe exactamente cómo hacer que el mundo dude de sus propios ojos.