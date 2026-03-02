El sorteo le sonríe a Tabilo y tendrá un accesible rival en la primera ronda de Indian Wells

Alejandro Tabilo (40°) buscará mantener su gran inicio de temporada 2026, ahora dando el salto desde la arcilla sudamericana a la pista dura de Indian Wells.

El chileno llegará al Masters 1.000 que se disputará en Estados Unidos tras haber alcanzado la final en Río de Janeiro y conseguir unos sólidos cuartos de final en el Chile Open.

Este lunes se conoció el cuadro principal del denominado “quinto Grand Slam”, donde la raqueta número uno del tenis nacional ya tiene rival, en un sorteo que fue bastante favorable para él, aunque no por eso sencillo.

El nacido en Toronto deberá enfrentar al joven español Rafael Jodar (103°), de 19 años, quien ingresó al main draw como wild card y que en su último torneo, el Abierto de Acapulco, cayó en octavos de final, no sin antes eliminar en primera ronda a Cameron Norrie (29°).

Eso sí, en caso de superar la primera ronda, Tabilo si encontrará ante un pesado pesado, ya que en su llave le espera el ruso Daniil Medvedev (11°).

El otro chileno con opciones de ingresar al cuadro principal de Indian Wells es Tomás Barrios, quien en la primera ronda de la qualy deberá enfrentarse a Jagger Leach (1360°) y, en caso de avanzar, al ganador del duelo entre Luca Van Assche (105°) y Alexis Galarneau (219°).