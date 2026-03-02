El tenis sufre las consecuencias del bombardeo a Irán: ATP aborda el presente de jugadores “atrapados” en Dubai

Una tensa situación afecta por estas horas a un grupo de figuras del circuito ATP. Tras finalizar la reciente edición del torneo ATP 500 de Dubái, jugadores, integrantes de cuerpos técnicos y personal del certamen se han visto impedidos de abandonar los Emiratos Árabes Unidos.

La tensión marcada por una serie de bombardeos en diversas naciones de la zona, ha paralizado las conexiones aéreas y ha puesto en alerta máxima a las autoridades locales.

Entre los nombres que permanecen en la ciudad destacan el campeón del torneo, Daniil Medvedev, además de otros exponentes como Andrey Rublev y Henry Patten.

Ante la preocupación global por el estado de los deportistas, desde el máximo organismo del tenis emitieron un comunicado oficial para llevar calma. Según informaron desde la organización, todos los afectados se encuentran resguardados. “Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubái tras la conclusión del reciente torneo ATP 500. Ellos y sus equipos se están alojando en los hoteles oficiales del torneo, donde se les está brindando total atención a sus necesidades“, señalaron.

“La ATP sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y se mantiene en contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores y personal del torneo son nuestra prioridad”, enfatizaron.

“En este momento, los preparativos de viaje están sujetos a evaluación continua de acuerdo con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales“, agregaron.

Finalmente, la ATP se comprometió a mantener un acompañamiento constante hasta que el conflicto permita una evacuación segura. “Seguiremos brindando el apoyo necesario para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de forma segura cuando las condiciones lo permitan”, sentenciaron en el comunicado.