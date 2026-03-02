Jarry sigue sin levantar cabeza: desaprovecha cinco match points y se despide en la qualy de Indian Wells

Nicolás Jarry (154°) sigue sin levantar cabeza. Tras terminar la temporada de muy mala manera en 2025, en el inicio de este año las cosas siguen cuesta arriba para el chileno.

Este lunes, el cuarto mejor rankeado del tenis nacional iniciaba su disputa en la qualy de Indian Wells enfrentando al italiano Francesco Maestrelli (114°), ante quien tuvo cinco match points que no supo aprovechar.

En un duelo más que igualado, los dos primeros sets se siguió la misma tónica: a ambos solo les bastó con quebrar una vez el servicio rival para quedarse con la ronda por 6-4 y alargar todo al tercer set.

En la manga final, la paridad entre ambos se elevó aún más, hasta el punto que no se produjeron rompimientos y todo se decidió en un desgraciado tie break para Jarry.

Nico tuvo hasta cinco match points para quedarse con su primera victoria del año y cortar una racha de 10 derrotas seguidas, pero no supo aprovecharlo y terminó cayendo en un 7-9 que lo deja tempranamente fuera de otro Masters 1.000.