Tabilo saca cuentas positivas tras ser eliminado del Chile Open: “Fue una gira muy buena, estoy feliz con los resultados”

El actual número uno de Chile se mostró contento por los resultados que obtuvo en la gira sudamericana este año.

Este viernes por la noche, Alejandro Tabilo se despidió del Chile Open 2026 tras caer ante el argentino Sebastián Báez por los cuartos de final del torneo que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

Luego del partido, el tenista chileno habló en conferencia de prensa y se mostró contento por los resultados que obtuvo en la gira sudamericana este año, donde fue subcampeón en Concepción y en Río de Janeiro, mientras que en Buenos Aires y Santiago llegó hasta cuartos de final.

“Fue una gira muy buena. Me quedo con todo lo positivo de estas tres últimas semanas. Estoy feliz con los resultados. Tuve una consistencia que nunca había podido lograr antes, de ganar tantos partidos”, señaló el actual número uno de Chile.

Respecto a su derrota ante Báez, el “Jano” reconoció: “Puede que haya pesado un poco el cansancio, lo vine sintiendo desde el jueves, pero son cosas que pasan. También es mérito de Seba (Báez), que jugó muy bien, estuvo sólido”.

Por último, Alejandro Tabilo explicó qué es lo que debe mejorar en la cancha. “En mis partidos siempre he tenido altos y bajos, así que tengo que aprender a mantenerme firme cuando juego y tratar de no salirme tanto del partido”, concluyó.

El siguiente desafío del tenista nacional será disputar el Masters 1.000 de Indian Wells, certamen que comenzará el próximo 4 de marzo, en Estados Unidos.

