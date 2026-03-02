El duro precedente que Gianni Infantino pretende instalar en el reglamento del fútbol por el “caso Prestianni” / Agencia Getty

Las repercusiones en torno a los gritos presuntamente racistas por parte del jugador argentino Gianluca Prestianni hacia Vinicius Junior en la llave por los playoffs de la Champions League se mantienen.

Aún cuando el volante del Benfica se encuentra bajo investigación para una eventual sanción en su contra, en FIFA quieren ir más allá.

De hecho, el pasado sábado, la International Football Association Board (IFAB) se analizó la chance de gererar sanciones a futuro si un jugador se tapa la boca durante una discusión.

El mandamás del fútbol mundial, Gianni Infantino, fue explícito en torno a su afán de que haya castigos mayores.

“Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente. Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debería haber dicho. De lo contrario, no habría tenido que cubrirse la boca. Sencillamente no lo entiendo”, explicó el presidente de la FIFA en diálogo con Sky News.

“Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo”, agregó. Eso es todo, así de simple. Estas son acciones que podemos tomar y que tenemos que tomar para tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo”, recalcó a la espera de que haya un cambio al reglamento ya de manera definitiva.