Catar suspende el fútbol en su territorio por tensión en Medio Oriente: Finalísima entre Argentina y España queda en el aire

A través de un comunicado oficial, la Asociación de Fútbol de Catar informó que todas las competiciones en su territorio han sido suspendidas hasta nuevo aviso, debido a la creciente tensión en Medio Oriente tras los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel este fin de semana.

“Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación”, señaló el ente rector del fútbol catarí.

Así las cosas, por ahora queda en el aire la Finalísima entre las selecciones de España y Argentina, partido que está programado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Catar.

Esta medida también deja en suspenso los partidos amistosos de Egipto vs. España y Catar vs. Argentina, los cuales estaban previstos para disputarse en territorio catarí a fines de marzo.