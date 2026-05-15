Hoy es el Día del Pisco 2026: revisa las mejores ofertas, 2x1 y dónde encontrar piscolas a $1.000 en Chile / AgenciaUno

Hoy viernes 15 de mayo de 2026, Chile celebra el Día Nacional del Pisco, una de las fechas más esperadas por los amantes del destilado más emblemático del país.

El origen de esta festividad se remonta a 2009, cuando el Ministerio de Agricultura oficializó la fecha para reconocer la importancia histórica y cultural de la bebida, cuya Denominación de Origen fue establecida originalmente un 15 de mayo de 1931.

Revisa a continuación una selección de las mejores ofertas, promociones y experiencias que se ofrecen en bares y restaurantes en distintos puntos del país.

Las mejores ofertas por el Día del Pisco 2026 en Santiago y regiones

MalPaso y Kross Bar

La colaboración entre ambas marcas se toma diversos puntos del país con una oferta de 2x1 en piscola Pedro Jiménez y pisco sour, disponible durante toda la jornada. El epicentro de la actividad será el local de BordeRío, donde la noche contará con música de DJ, estaciones de fotos, concursos y premios en vivo.

Esta promoción de dos por uno en combinados y batidos cítricos se extenderá también a las sucursales de Factoría Italia, Orrego Luco, Mall Sport, Concepción y Antofagasta.

Bar California Cantina

El espacio ubicado en Las Urbinas 56, en la comuna de Providencia, tendrá piscolas a $3.000 hasta las 00:00 horas. “Ven a hacer la previa, quedarte a celebrar y disfrutar una noche con todo el sabor chileno”, fue la invitación.

Calabria

Para quienes buscan una opción sumamente accesible, el local ofrece su versión clásica del combinado nacional a solo $1.000. El beneficio estará disponible durante toda la jornada.

Todo se podrá encontrar en las sucursales ubicadas en Providencia 445, Gra. del Canto 45 y Constitución 61.

Chipe Libre

El restaurante en José Victorino Lastarria 282 ofrece un 2x1 en pisco sour durante todo el día. Los asistentes podrán presenciar exhibiciones de flair bartending, participar en charlas con productores y disfrutar de degustaciones de diversas marcas invitadas.

La Prohibida

El restobar LGBT de Barrio Italia ofrece, desde las 17:30 horas, happy hour con Alto del Carmen 35° a $3.000 (18:00 A 19:00 horas).

Woo Club

Tiene una escalada de beneficios que comienza con un regalo especial para las primeras 100 mujeres en ingresar. Los precios que varían según el reloj: el vaso estará a $2.000 entre las 22:30 y las 23:30 horas, subiendo a $3.000 hasta la medianoche. Finalmente, para cerrar la ronda, se habilitará una oferta de 2 x $5.000 de 00:00 a 00:30 horas.

Eleven Club Vitacura

La propuesta en este sector de Vitacura se extiende durante toda la tarde y noche. El beneficio incluye Piscola Gobernador a $4.900, mientras que el clásico batido cítrico se mantiene en $3.900. Ambas promociones están vigentes desde las 17:30 hasta la medianoche

La Juana

El local de Iquique venderá piscolas a $1.990 durante todo este viernes.

El Bosque de las Hadas

El espacio, ubicado en San Martín 611, Viña del Mar, tendrá 2x1 en las piscolas. “Déjate llevar por una noche de sabores, luces y momentos encantados”, invitaron en sus redes sociales.

Casa Alegre

“Tendremos 2x1 en Mistral para brindar entre buena música, boleros y el encanto de Cerro Alegre”, detallaron desde el espacio ubicado en Paseo Dimalow 249, Valparaíso. La música en vivo estará a cargo de Las Viejas Cantinas.

Casa del chef

Entre las 12:30 y las 21:00 horas tendrán 2x1 en pisco sour y piscola clásica. La direcció es Manuel Montt 0226, Rancagua.

Mamba Osorno

A lo largo de todo el día se podrá pedir 2x1 en piscolas con Mistral 35 o Mistral Nobel Cristalino.

Kangurú Beach Bar

“Por la compra de cualquier Mistral exige un raspa y gana... podrás ganar un vale otro de la misma piscola o Mistral Nobel cristalino“, detallaron desde el espacio en Tomé.

La piscola Mistral 35 estará a $4.000 y, además, se realizará un bingo.