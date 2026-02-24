La firme decisión que tomó Benfica con el argentino Prestianni tras ser suspendido por la UEFA

En la previa de la revancha entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la Champions League, la UEFA decidió suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni, por un presunto acto racista contra Vinicius Junior en el duelo de ida disputado el pasado 17 de febrero.

Vinicius aseguró que Prestianni le dijo “mono” durante el partido. Sin embargo, como el delantero argentino se tapó la boca con su camiseta, en las imágenes no se logra apreciar lo que dijo realmente.

Lo cierto es que el futbolista trasandino no podrá jugar el choque de vuelta contra el Real Madrid como consecuencia de la sanción impuesta por la UEFA. En este escenario, Benfica tomó una firme decisión con el jugador de 20 años.

En vez de dejarlo en Lisboa, el club portugués optó por incluir a Gianluca Prestianni en el plantel que viajó a Madrid este martes.

De hecho, en redes sociales el cuadro luso publicó fotos de los jugadores tras aterrizar en la capital madrileña, y en una de las imágenes aparece Prestianni con un mate en la mano.