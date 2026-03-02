Congreso retoma labores en recta final del ciclo legislativo: Boric anuncia “último esfuerzo” por Sala Cuna Universal
En la antesala del cambio de mando, La Moneda concentrará esfuerzos en tres ejes considerados clave: Sala Cuna Universal, FES y reforma al sistema político.
12:22
Este lunes, el Congreso Nacional reanuda su labor en un contexto atravesado por el inminente término del ciclo legislativo y a días del cambio de mando fijado para el 11 de marzo.
En el tiempo que resta antes de que concluya el período, el Gobierno intentará acelerar la tramitación de proyectos considerados clave, como la Sala Cuna Universal.
Respecto de este proyecto, el Presidente Gabriel Boric indicó en la red social X que este lunes “haremos un último esfuerzo” para sacar adelante la iniciativa, “presentando la propuesta técnicamente consensuada para hacerla realidad”, añadió.
Cabe recordar que el proyecto de Sala Cuna Universal se encuentra estancado desde fines de enero en la comisión de Educación del Senado, luego de que el presidente de la instancia, Gustavo Sanhueza, saliera del país durante la ultima semana legislativa y no convocara a sesión de trabajo.
FES y reforma al sistema político
Sin embargo, hasta el momento no hay citación en la comisión para abordar la iniciativa. En paralelo, el Gobierno también buscará darle mayor velocidad a la tramitación del FES (Financiamiento de la Educación Superior) y a la reforma al sistema político.
