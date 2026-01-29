Senador Sanhueza (UDI) responde a críticas por Sala Cuna: “Dije desde la primera sesión que no lo colocaría en votación”

El senador de la UDI y presidente de la comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, se refirió a las críticas del Gobierno, que acusó la existencia de “trabas” en la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna.

Cabe recordar que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tildó de “mezquina” la postura del partido por no convocar a la comisión, debido a que Sanhueza se encontraba participando en un encuentro internacional en Panamá.

En conversación con 24 Horas, el senador comentó que el proyecto “llega recién a la comisión de Educación el noviembre del 2025, y desde ahí, yo dije desde la primera sesión, que no lo iba a colocar en votación hasta que no existiese un acuerdo previo”.

“Ojalá durante la primera mitad del gobierno de Kast este proyecto sea ley”

No obstante, aseguró que “no existe acuerdo, hemos avanzado en diferentes conversaciones (...). Habíamos ido trabajando sistemáticamente buscando un consenso, pero hoy día no existe acuerdo”.

En esa línea, Gustavo Sanhueza manifestó que “para nosotros es una ley que es fundamental, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que ojalá durante la primera mitad del gobierno del presidente José Antonio Kast este proyecto sea ley”.

Consultado sobre si ha conversado con el mandatario electo, el senador respondió: “No he tenido contacto con el gobierno entrante y tampoco recibo instrucciones”.