;

Senador Sanhueza (UDI) responde a críticas por Sala Cuna: “Dije desde la primera sesión que no lo colocaría en votación”

El presidente de la comisión de Educación indicó que harán “todos los esfuerzos para que ojalá, durante la primera mitad del gobierno de José Antonio Kast, este proyecto sea ley”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Gustavo Sanhueza

Agencia UNO | Gustavo Sanhueza / Oscar Guerra

El senador de la UDI y presidente de la comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, se refirió a las críticas del Gobierno, que acusó la existencia de “trabas” en la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna.

Cabe recordar que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tildó de “mezquina” la postura del partido por no convocar a la comisión, debido a que Sanhueza se encontraba participando en un encuentro internacional en Panamá.

ADN

Agencia UNO | Camila Vallejo / Sebastian Beltran Gaete

En conversación con 24 Horas, el senador comentó que el proyecto “llega recién a la comisión de Educación el noviembre del 2025, y desde ahí, yo dije desde la primera sesión, que no lo iba a colocar en votación hasta que no existiese un acuerdo previo”.

“Ojalá durante la primera mitad del gobierno de Kast este proyecto sea ley”

No obstante, aseguró que “no existe acuerdo, hemos avanzado en diferentes conversaciones (...). Habíamos ido trabajando sistemáticamente buscando un consenso, pero hoy día no existe acuerdo”.

Revisa también

ADN

En esa línea, Gustavo Sanhueza manifestó que “para nosotros es una ley que es fundamental, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que ojalá durante la primera mitad del gobierno del presidente José Antonio Kast este proyecto sea ley”.

Consultado sobre si ha conversado con el mandatario electo, el senador respondió: “No he tenido contacto con el gobierno entrante y tampoco recibo instrucciones”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad