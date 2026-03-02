;

Presidente Boric da inicio al Año Escolar 2026 en Juan Fernández: visitará colegio arrasado por tsunami de 2010

El establecimiento ha operado hasta la fecha en containers. Durante este Gobierno se destinaron recursos para su habilitación definitiva.

Ruth Cárcamo

Presidencia

Presidencia

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric arribó al Archipiélago Juan Fernández, región de Valparaíso, luego de 36 horas de navegación a bordo del Buque “Aquiles” de la Armada de Chile.

En la isla, el mandatario encabezará la ceremonia de inicio del Año Escolar 2026 a nivel nacional, en el marco de la visita a las obras del Colegio Insular de Robinson Crusoe, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Revisa también

ADN

Cabe recordar que el establecimiento fue arrasado por el mar durante el tsunami del 2010, y hasta la fecha opera en containers que se habilitaron de manera provisoria para su funcionamiento.

Ante esto, el Gobierno destinó recursos para la habilitación de la nueva escuela. Es así que en diciembre de 2025, el ministro Nicolás Cataldo realizó el hito de primera piedra en compañía de la comunidad educativa.

Otras actividades del Presidente Boric en Juan Fernández

En el Archipiélago Juan Fernández, el Presidente Gabriel Boric liderará también el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, junto con participar de una navegación por áreas marinas protegidas y de la inauguración de kayaks comunitarios.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad