Presidente Boric da inicio al Año Escolar 2026 en Juan Fernández: visitará colegio arrasado por tsunami de 2010

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric arribó al Archipiélago Juan Fernández, región de Valparaíso, luego de 36 horas de navegación a bordo del Buque “Aquiles” de la Armada de Chile.

En la isla, el mandatario encabezará la ceremonia de inicio del Año Escolar 2026 a nivel nacional, en el marco de la visita a las obras del Colegio Insular de Robinson Crusoe, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Cabe recordar que el establecimiento fue arrasado por el mar durante el tsunami del 2010, y hasta la fecha opera en containers que se habilitaron de manera provisoria para su funcionamiento.

Ante esto, el Gobierno destinó recursos para la habilitación de la nueva escuela. Es así que en diciembre de 2025, el ministro Nicolás Cataldo realizó el hito de primera piedra en compañía de la comunidad educativa.

Otras actividades del Presidente Boric en Juan Fernández

En el Archipiélago Juan Fernández, el Presidente Gabriel Boric liderará también el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, junto con participar de una navegación por áreas marinas protegidas y de la inauguración de kayaks comunitarios.