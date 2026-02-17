Estudio revela por qué las mujeres sufren migrañas más intensas y duraderas que los hombres / Olga Rolenko

La migraña está lejos de ser un simple dolor de cabeza. Se trata de una enfermedad neurológica compleja que figura entre las principales causas de ausentismo laboral en el mundo.

Y aunque ya se sabía que afecta más a mujeres que a hombres, una nueva investigación internacional confirmó que ellas no solo padecen más episodios, sino que estos también duran casi el doble.

El estudio, publicado en The Lancet Neurology, analizó a más de 41 mil pacientes con migraña de 18 países. El resultado fue categórico: la “carga total” de la migraña en mujeres es más del doble que en hombres.

No es solo frecuencia

Según Andreas Kattem Husøy, investigador del Norwegian Center for Headache Research, el problema no se reduce a cuántas veces aparece la migraña, sino al impacto que genera.

Las mujeres reportan ataques más prolongados y con mayores repercusiones en su vida diaria.

La migraña puede provocar náuseas, vómitos, fatiga extrema y una marcada sensibilidad a la luz y al sonido. Además, factores como el estrés, la falta de sueño, la genética y ciertos alimentos pueden actuar como desencadenantes.

Una enfermedad subestimada

Pese a la evidencia científica, durante décadas la migraña femenina fue minimizada e incluso atribuida a factores emocionales. Esta visión reduccionista impactó en la investigación y en la inversión en salud femenina.

Hoy, los especialistas coinciden en que se necesita más investigación para comprender completamente por qué la migraña afecta de manera tan desproporcionada a las mujeres y cómo mejorar los tratamientos.