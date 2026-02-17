;

Estudio revela por qué las mujeres sufren migrañas más intensas y duraderas que los hombres

La investigación, basada en más de 41 mil casos en 18 países, evidenció diferencias relevantes.

Javiera Rivera

Estudio revela por qué las mujeres sufren migrañas más intensas y duraderas que los hombres

Estudio revela por qué las mujeres sufren migrañas más intensas y duraderas que los hombres / Olga Rolenko

La migraña está lejos de ser un simple dolor de cabeza. Se trata de una enfermedad neurológica compleja que figura entre las principales causas de ausentismo laboral en el mundo.

Y aunque ya se sabía que afecta más a mujeres que a hombres, una nueva investigación internacional confirmó que ellas no solo padecen más episodios, sino que estos también duran casi el doble.

El estudio, publicado en The Lancet Neurology, analizó a más de 41 mil pacientes con migraña de 18 países. El resultado fue categórico: la “carga total” de la migraña en mujeres es más del doble que en hombres.

No es solo frecuencia

Según Andreas Kattem Husøy, investigador del Norwegian Center for Headache Research, el problema no se reduce a cuántas veces aparece la migraña, sino al impacto que genera.

Revisa también

ADN

Las mujeres reportan ataques más prolongados y con mayores repercusiones en su vida diaria.

La migraña puede provocar náuseas, vómitos, fatiga extrema y una marcada sensibilidad a la luz y al sonido. Además, factores como el estrés, la falta de sueño, la genética y ciertos alimentos pueden actuar como desencadenantes.

Una enfermedad subestimada

Pese a la evidencia científica, durante décadas la migraña femenina fue minimizada e incluso atribuida a factores emocionales. Esta visión reduccionista impactó en la investigación y en la inversión en salud femenina.

Hoy, los especialistas coinciden en que se necesita más investigación para comprender completamente por qué la migraña afecta de manera tan desproporcionada a las mujeres y cómo mejorar los tratamientos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad