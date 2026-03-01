Sistema frontal en el sur Chile: 4 casas quedan inundadas en Purranque por crecida del Río San Pedro

El desborde del Río San Pedro, producto de las intensas lluvias de las últimas horas, provocó el anegamiento de 4 viviendas en el sector costero de San Pedro, en la comuna de Purranque, provincia de Osorno.

Producto de ello, siete personas resultaron damnificadas, por lo que fueron trasladados a la escuela del sector, recinto que se encuentra habilitado como albergue temporal.

En el lugar, las autoridades comunales entregaron frazadas, colchones, almohadas, alimentos y gas para la habilitación del albergue, como también cajas con abarrotes, kits de aseo para damas y varones, y kits de lactancia.

Así lo dijo el concejal del Partido Republicano, Eduardo Winkler. “Alrededor de las 17:00 horas llegamos junto al equipo municipal de emergencia, Bomberos y Carabineros, para constatar lo que había sucedido en el sector de San Pedro”, señaló.

“Ahí nos enteramos que entre las 11:00 y las 13:00 horas hubo un aumento muy fuerte del nivel del río a la altura de La Barra, producto de las grandes e intensas lluvias que ocurrieron en horas anteriores", agregó.

En la comuna de Puerto Varas, en tanto, las intensas lluvias provocaron la remoción en masa desde el volcán Osorno, lo que provocó el corte de dos puntos de la ruta que conecta Ensenada con el sector de Petrohué.

La interrupción de la conectividad se concentra en el badén Los Patos, en el kilómetro 50,8, y en el badén La Ventana, en el kilómetro 55,9. En ambas zonas, el flujo de material sedimentario proveniente del volcán Osorno bloqueó completamente la calzada, por lo que debieron ser evacuados 70 turistas que estaban en el sector de Peulla, para lo cual fueron utilizados camiones del Ejército

De manera preventiva, la ruta internacional CH-225 se mantiene cerrada hasta que mejoren las condiciones climáticas. La vía se encuentra debidamente señalizada y los equipos de emergencia permanecen trabajando activamente en su despeje.

Gentileza: Municipalidad de Purranque.