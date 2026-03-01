;

Sistema frontal en el sur Chile: 4 casas quedan inundadas en Purranque por crecida del Río San Pedro

Siete personas resultaron damnificadas, las que fueron trasladadas a una escuela del sector, recinto que se encuentra habilitado como albergue temporal.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Sistema frontal en el sur Chile: 4 casas quedan inundadas en Purranque por crecida del Río San Pedro

Sistema frontal en el sur Chile: 4 casas quedan inundadas en Purranque por crecida del Río San Pedro

02:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El desborde del Río San Pedro, producto de las intensas lluvias de las últimas horas, provocó el anegamiento de 4 viviendas en el sector costero de San Pedro, en la comuna de Purranque, provincia de Osorno.

Producto de ello, siete personas resultaron damnificadas, por lo que fueron trasladados a la escuela del sector, recinto que se encuentra habilitado como albergue temporal.

En el lugar, las autoridades comunales entregaron frazadas, colchones, almohadas, alimentos y gas para la habilitación del albergue, como también cajas con abarrotes, kits de aseo para damas y varones, y kits de lactancia.

Revisa también:

ADN

Así lo dijo el concejal del Partido Republicano, Eduardo Winkler. “Alrededor de las 17:00 horas llegamos junto al equipo municipal de emergencia, Bomberos y Carabineros, para constatar lo que había sucedido en el sector de San Pedro”, señaló.

“Ahí nos enteramos que entre las 11:00 y las 13:00 horas hubo un aumento muy fuerte del nivel del río a la altura de La Barra, producto de las grandes e intensas lluvias que ocurrieron en horas anteriores", agregó.

En la comuna de Puerto Varas, en tanto, las intensas lluvias provocaron la remoción en masa desde el volcán Osorno, lo que provocó el corte de dos puntos de la ruta que conecta Ensenada con el sector de Petrohué.

La interrupción de la conectividad se concentra en el badén Los Patos, en el kilómetro 50,8, y en el badén La Ventana, en el kilómetro 55,9. En ambas zonas, el flujo de material sedimentario proveniente del volcán Osorno bloqueó completamente la calzada, por lo que debieron ser evacuados 70 turistas que estaban en el sector de Peulla, para lo cual fueron utilizados camiones del Ejército

De manera preventiva, la ruta internacional CH-225 se mantiene cerrada hasta que mejoren las condiciones climáticas. La vía se encuentra debidamente señalizada y los equipos de emergencia permanecen trabajando activamente en su despeje.

Gentileza: Municipalidad de Purranque.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad