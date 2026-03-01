Lluvia en la Región Metropolitana: cuántos milímetros podrían caer el lunes y en qué sector / Getty Images

Un cambio en las condiciones meteorológicas marcará la primera semana de marzo en la Región Metropolitana.

Esto ya que para este lunes 2 de marzo se esperan nuevas precipitaciones en la capital, la cual vendrá acompañada por cielos nublados, fuertes rachas de viento e incluso probables tormentas eléctricas.

Las lluvias caerán principalmente en sectores precordilleranos, pero no se descarta que estas se puedan extender a algunas zonas de la cuenca santiaguina.

Lluvia en la Región Metropolitana: cuántos milímetros podrían caer y en qué sector

Según consigna Meteored, comunas como Melipilla y Talagante podrían presentar bancos de niebla matinal durante este lunes, donde la máxima bordeará los 27 grados.

Con el avance de la jornada, la cuenca capitalina podría registrar rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora, mientras que en sectores de precordillera se prevén vientos de 60 km/h.

Respecto de las precipitaciones, en Santiago la probabilidad de lluvia se mantiene por debajo del 40%. En comunas del sector oriente como Las Condes, Peñalolén y Lo Barnechea no se descartan chubascos débiles durante la tarde, principalmente en áreas cercanas a la precordillera.

En términos de acumulación, los montos en el valle no superarían los 0,5 milímetros en la mayoría de los sectores. En la precordillera podrían registrarse entre 1 y 4 mm, mientras que en la cordillera de la región las estimaciones apuntan a cifras menores a 10 mm.

Además, existe la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas en la precordillera durante la tarde, escenario que dependerá de la evolución de la inestabilidad asociada al sistema frontal.

Aunque no se proyectan precipitaciones significativas en la cuenca capitalina, el evento sí implicará un descenso en las temperaturas matinales y un aumento del viento, configurando una jornada inestable en gran parte de la Región Metropolitana.