Sistema frontal llega a Chile con intensas lluvias: podría dejar hasta 100 milímetros de agua

Un nuevo sistema frontal afectará a gran parte de Chile a contar de este lunes 2 de marzo, el cual dejará lluvias, fuertes vientos e incluso tormentas eléctricas.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones se registrarán desde zonas cordilleranas de la región Metropolitana hasta la región de Magallanes.

Por lo mismo, se han emitido diversos avisos alertando sobre este frente de lluvias que se registrará en el país.

Sistema frontal llega a Chile con intensas lluvias: podría dejar hasta 100 mm de agua

Un nuevo sistema frontal impactará al sur de Chile con lluvias intensas que podrían acumular hasta 100 milímetros de agua en apenas 48 horas. De acuerdo con proyecciones de Meteored, los mayores montos se concentrarán entre domingo y lunes en sectores cordilleranos del sur del país.

Las zonas más expuestas corresponden a la cordillera sur de la Región de Los Lagos y la cordillera de la Región de Aysén, donde se estiman acumulados entre 80 y 100 mm en ese período. En tanto, localidades como Villarrica y Pucón podrían registrar entre 50 y 70 mm, cifras relevantes en corto tiempo.

En el centro-sur del país, los montos proyectados serían más acotados, del orden de 15 a 30 mm, alcanzando sectores de la Región del Maule. Más hacia el norte, el sistema frontal perdería intensidad.

Durante el lunes, las precipitaciones podrían extenderse hasta la Región de O’Higgins, aunque con carácter débil y acumulados que no superarían los 5 mm. En regiones como Valparaíso y Metropolitana predominará la nubosidad y un descenso de las temperaturas, con baja probabilidad de lloviznas aisladas en la tarde y eventuales gotas en sectores cordilleranos.