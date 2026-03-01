Israel bombardea nuevamente Teherán tras muerte de Jamenei

Santiago

La aviación de Israel lanzó este domingo una nueva oleada de ataques sobre la capital de Irán, alcanzando sectores estratégicos de Teherán. La acción ocurre un día después de la muerte del líder supremo Alí Jamenei, en medio de una creciente escalada regional.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel a través de un comunicado, la ofensiva se dirigió contra objetivos vinculados al aparato estatal iraní en el corazón de la ciudad. En imágenes difundidas por medios locales se observaron múltiples explosiones y columnas de humo en distintos puntos de la capital.

Desde la agencia iraní FARS, cercana a la Guardia Revolucionaria, confirmaron detonaciones en una zona donde se concentran sedes ministeriales, señalando que se escucharon explosiones masivas producto de ataques aéreos y misiles.

Corresponsales internacionales reportaron al menos cuatro oleadas de bombardeos y cerca de una decena de explosiones. De acuerdo con reportes previos de la Media Luna Roja en la provincia de Teherán, hasta antes de este nuevo episodio se contabilizaban 60 ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos en la zona.