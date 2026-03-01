Senadora Provoste lanza duro balance al Gobierno de Boric: lo tilda de “improvisador” y de “no tener un proyecto país claro”

El 11 de marzo culmina el mandato del Presidente Gabriel Boric y la senadora por Atacama, Yasna Provoste (DC), realizó un duro balance de la administración y afirmó que deja la imagen de un Gobierno “improvisador” y “poco efectivo”.

La parlamentaria sostuvo ante El Mercurio que el Ejecutivo tuvo un “problema de origen” tras el plebiscito constitucional de 2022.

“La derrota tan contundente (…) condicionó o limitó el diseño original con que él y su círculo más íntimo instalaron su gobierno”, señaló, agregando que los años siguientes fueron “un intento por administrar esa derrota inicial”, pero “ya sin fuerza para converger, para liderar una alianza con un programa sólido, con una gestión eficaz”.

Provoste aseguró que “no tuvo un proyecto país claro que contara con apoyo mayoritario en la ciudadanía” y que terminó enfrentando crisis fuera de su agenda inicial.

El balance de Provoste

Aunque valoró avances como la reforma de pensiones, la ley de 40 horas y el royalty, insistió en que “fue un gobierno de mucha improvisación, donde la gestión fue su principal debilidad”.

Entre los “autogoles” mencionó el fallido viaje a Temucuicui, el plan “Gas para Chile” y la frustrada compraventa de la casa de Salvador Allende. También criticó la descentralización: “Es como que Chile terminara entre la Alameda y Vicuña Mackenna (…) nulo avance en descentralización”, afirmó.

Sobre el próximo gobierno de José Antonio Kast, indicó que la DC estará en la oposición, pero con disposición a acuerdos. “El trabajo debe hacerse sin prejuicios ni vetos (…) No creo en proyectos preocupados de los likes: la política es seria o no es nada”, concluyó.