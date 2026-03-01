;

Senadora Provoste lanza duro balance al Gobierno de Boric: lo tilda de “improvisador” y de “no tener un proyecto país claro”

A días del cambio de mando, afirmó que la DC estará en la oposición, pero con disposición a acuerdos amplios y una actitud “más seria y flexible” frente a la administración de Kast.

ADN Radio

Provoste - Boric

Provoste - Boric / Oscar Guerra

El 11 de marzo culmina el mandato del Presidente Gabriel Boric y la senadora por Atacama, Yasna Provoste (DC), realizó un duro balance de la administración y afirmó que deja la imagen de un Gobierno “improvisador” y “poco efectivo”.

La parlamentaria sostuvo ante El Mercurio que el Ejecutivo tuvo un “problema de origen” tras el plebiscito constitucional de 2022.

“La derrota tan contundente (…) condicionó o limitó el diseño original con que él y su círculo más íntimo instalaron su gobierno”, señaló, agregando que los años siguientes fueron “un intento por administrar esa derrota inicial”, pero “ya sin fuerza para converger, para liderar una alianza con un programa sólido, con una gestión eficaz”.

Provoste aseguró que “no tuvo un proyecto país claro que contara con apoyo mayoritario en la ciudadanía” y que terminó enfrentando crisis fuera de su agenda inicial.

El balance de Provoste

Aunque valoró avances como la reforma de pensiones, la ley de 40 horas y el royalty, insistió en que “fue un gobierno de mucha improvisación, donde la gestión fue su principal debilidad”.

Entre los “autogoles” mencionó el fallido viaje a Temucuicui, el plan “Gas para Chile” y la frustrada compraventa de la casa de Salvador Allende. También criticó la descentralización: “Es como que Chile terminara entre la Alameda y Vicuña Mackenna (…) nulo avance en descentralización”, afirmó.

Sobre el próximo gobierno de José Antonio Kast, indicó que la DC estará en la oposición, pero con disposición a acuerdos. “El trabajo debe hacerse sin prejuicios ni vetos (…) No creo en proyectos preocupados de los likes: la política es seria o no es nada”, concluyó.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad