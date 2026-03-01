;

VIDEOS. Luciano Darderi se lleva la final europea de la edición 2026 del Chile Open

El ítalo-argentino ganó una estrecha final ante Yannick Hanfmann.

Carlos Madariaga

Este domingo se terminó la edición 2026 del Chile Open, la parada del circuito ATP que tiene nuestro país.

Al respecto, el gran favorito, Luciano Darderi, 21 del mundo, enfrentó a quien apareció como el sorprendente finalista del torneo, el alemán Yannick Hanfmann, 81 del ranking mundial.

El germano pareció decidido a aprovechar su oportunidad y llegó a estar arriba 4/2, pero el ítalo-argentino remontó hasta llevar el parcial inicial al tie break.

Fue en el desempate donde Darderi fue más preciso y ganó por 8-6 para dar el primer golpe en la definición.

Luego, ambos jugadores nuevamente intercambiaron rompimientos de servicio, pero cuando todo parecía llevar a otro tie break, Luciano Darderi logró el quiebre decisivo para el 7/5 con que abrochó el triunfo en la arcilla santiaguina.

Con esto, el jugador de 24 años sumó el quinto título ATP de su carrera, todos obtenidos en las últimas tres temporadas y todos sobre polvo de ladrillo, afianzando su rol de especialista de dicha superficie, completando un debut soñado jugando en Chile.

