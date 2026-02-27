;

Escándalo en el tenis: jugador argentino recibe seis años de sanción tras admitir amaño de partidos

Leonardo Aboian aceptó 30 cargos en su contra formulados por el Programa Anticorrupción del Tenis de la ITIA.

Javier Catalán

Foto: El Litoral

Foto: El Litoral

Un drástico caso de corrupción sacude al tenis en las últimas horas, luego de que el argentino Leonardo Aboian fuera suspendido por más de seis años por amaño de partidos.

El trasandino admitió 30 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis ante la International Tennis Integrity Agency (ITIA), entre ellas, haber arreglado ocho partidos de singles y dobles entre 2018 y 2025.

Entre los demás cargos formulados por la ITIA se encuentran facilitar apuestas, manipular resultados, recibir pagos por no competir al máximo nivel y no denunciar prácticas corruptas.

Por lo mismo, fue sancionado con 81 meses de suspensión de torneos vinculados a la ITIA, castigo que se extenderá hasta junio de 2032. Además, deberá pagar una multa de 40.000 dólares.

