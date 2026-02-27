En las semifinales del Chile Open ya no habrá representación nacional. Este viernes, el último chileno en competencia, Alejandro Tabilo, cayó en dos sets frente al argentino Sebastián Báez.

La primera raqueta del país mostró un gran nivel en el arranque ante el verdugo de Cristian Garin, pero no logró concretar un quiebre, por lo que el set se definió en el tie break. Allí, con una pizca de fortuna, el trasandino se impuso por 7-2.

En la segunda manga, cuando parecía que “Jano” tendría una rápida revancha, todo se desmoronó para el nacido en Toronto. Báez elevó su nivel y dominó sin contrapeso.

Sin apelaciones, el argentino quebró en dos oportunidades a Tabilo y cerró el partido por 7-6 y 6-1, dejando al certamen sin chilenos en carrera.

Ahora, Sebastián Báez enfrentará en semifinales al italiano Luciano Darderi, quien viene de eliminar a su compatriota Andrea Pellegrino.