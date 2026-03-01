;

Israel intensifica ofensiva y bombardea el “corazón de Teherán” en nueva oleada de ataques

La escalada bélica en Medio Oriente no se detiene tras el bombardeo conjunto con Estados Unidos: Irán ha respondido con ataques que dejan víctimas en Israel y otros países de la región.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Israel lanzó en las últimas horas una nueva oleada de ataques contra Irán, apuntando directamente al “corazón de Teherán”, en lo que representa un nuevo capítulo de la escalada militar que se desató el sábado tras el bombardeo conjunto con Estados Unidos.

La ofensiva, según confirmó el propio Ejército israelí, se mantiene activa y focalizada en objetivos estratégicos del régimen iraní.

A través de su canal oficial en Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, ejecutó ataques contra blancos vinculados al régimen en la capital iraní. La declaración oficial habló de operaciones dirigidas contra “objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán”.

Revisa también:

ADN

Medios iraníes, entre ellos la agencia Tasnim, informaron de explosiones en distintos puntos de la capital, confirmando que los bombardeos impactaron en zonas urbanas. La ofensiva ocurre en un contexto de máxima tensión regional.

El actual ciclo de violencia comenzó tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Teherán, acción que dejó más de 200 personas fallecidas, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. Desde entonces, los intercambios de fuego no han cesado.

Irán ha respondido con oleadas de bombardeos dirigidos contra territorio israelí, donde al menos nueve personas han muerto. Además, los ataques se extendieron a países aliados de Washington que albergan bases militares estadounidenses en la región.

Entre los países afectados se encuentran Kuwait, Baréin, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, donde se han reportado tres víctimas fatales. El escenario mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una expansión mayor del conflicto en Oriente Próximo.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad