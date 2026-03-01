Israel intensifica ofensiva y bombardea el “corazón de Teherán” en nueva oleada de ataques

Israel lanzó en las últimas horas una nueva oleada de ataques contra Irán, apuntando directamente al “corazón de Teherán”, en lo que representa un nuevo capítulo de la escalada militar que se desató el sábado tras el bombardeo conjunto con Estados Unidos.

La ofensiva, según confirmó el propio Ejército israelí, se mantiene activa y focalizada en objetivos estratégicos del régimen iraní.

A través de su canal oficial en Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, ejecutó ataques contra blancos vinculados al régimen en la capital iraní. La declaración oficial habló de operaciones dirigidas contra “objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán”.

Medios iraníes, entre ellos la agencia Tasnim, informaron de explosiones en distintos puntos de la capital, confirmando que los bombardeos impactaron en zonas urbanas. La ofensiva ocurre en un contexto de máxima tensión regional.

El actual ciclo de violencia comenzó tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Teherán, acción que dejó más de 200 personas fallecidas, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. Desde entonces, los intercambios de fuego no han cesado.

Irán ha respondido con oleadas de bombardeos dirigidos contra territorio israelí, donde al menos nueve personas han muerto. Además, los ataques se extendieron a países aliados de Washington que albergan bases militares estadounidenses en la región.

Entre los países afectados se encuentran Kuwait, Baréin, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, donde se han reportado tres víctimas fatales. El escenario mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una expansión mayor del conflicto en Oriente Próximo.