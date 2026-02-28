“Todo meticulosamente calculado”: la reacción de influencer tras romántica pedida en pleno show de Milo J en Viña 2026

Uno de los momentos más comentados del cierre del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no ocurrió sobre el escenario, sino entre el público. En medio del show del argentino Milo J, una pareja de influencers chilenos se comprometió ante miles de personas en la Quinta Vergara.

Todo sucedió mientras sonaba “Ama de mi sol”. Joseph Arancibia se arrodilló frente a Fran Caldera, su pareja y madre de su hijo, desatando gritos y aplausos en el recinto.

La escena fue captada por las pantallas del festival y también por el propio artista, quien reaccionó en vivo: “¡No me la contés que esto pasó en mi show!”, lanzó sorprendido, antes de felicitarlos y dedicarles la canción.

Tras el esperado “sí”, la emoción continuó fuera del escenario. Arancibia confesó que llevaba tiempo planeando la propuesta. “Te amo con todo mi corazón. Voy a estar siempre contigo”, expresó, aún conmovido.

Por su parte, Fran Caldera —que suma más de 100 mil seguidores en Instagram— compartió horas después un mensaje que rápidamente se viralizó. “Así, despeinada, sudada y roja… fue perfecto. El momento, el artista y la canción, todo meticulosamente calculado. Mil veces sí”, escribió, agradeciendo además a quienes fueron cómplices de la sorpresa.

El gesto no fue casual. La influencer había manifestado públicamente su admiración por Milo J y el significado personal que tiene su música en su historia.

La edición 2026 del certamen quedó así marcada por el amor: fue la segunda pedida de matrimonio en noches consecutivas, confirmando que Viña no solo regaló Gaviotas, sino también anillos y declaraciones inolvidables.