Impacto en Los Ángeles: hombre de 72 años ataca a perro con motosierra y lo deja en estado crítico

Un estremecedor caso de maltrato animal quedó al descubierto en el sector Mortandad, en Cerro Colorado, comuna de Los Ángeles, luego de que un hombre de 72 años fuera detenido por atacar con una motosierra al perro de sus vecinos.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando los dueños del animal escucharon un desgarrador aullido y, al salir de su vivienda, sorprendieron al adulto mayor agrediendo a su mascota con la herramienta eléctrica. De inmediato alertaron a Carabineros de Chile, que llegó al lugar tras un llamado de emergencia.

Según antecedentes policiales, el sujeto, quien se encontraba en estado de ebriedad, intentó huir y luego amenazó a los funcionarios con un azadón antes de ser reducido y detenido. Posteriormente, habría reconocido su responsabilidad en el ataque.

El perro resultó con graves heridas en sus extremidades traseras y fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria de la ciudad, donde permanece internado en estado crítico. La familia afectada manifestó no solo su angustia por la salud del animal, sino también temor ante la violencia exhibida por su vecino.

Desde organizaciones animalistas locales advirtieron sobre la gravedad del episodio. Francisca Henríquez, integrante de la Fundación Repatitas de Los Ángeles, sostuvo que se trata de “un hecho de violencia extrema y de una crueldad inaceptable”, subrayando que este tipo de agresiones no solo deja secuelas físicas, sino también profundas consecuencias emocionales en los animales.

El caso generó amplio repudio en la comunidad y reabre el debate sobre las sanciones frente al maltrato animal, un delito tipificado en la legislación chilena y que puede implicar penas de cárcel y multas.