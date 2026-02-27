Festival de Viña del Mar 2026 EN VIVO: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E, Milo J, hoy 27 de febrero | Sigue el Día 6 online

La previa del show de\u00a0Paulo Londra\u00a0en el\u00a0Festival de Vi\u00f1a del Mar\u00a0tuvo un cap\u00edtulo inesperado y bien futbolero.A pocas horas de subirse al escenario de la Quinta Vergara, el\u00a0cantante argentino dej\u00f3 por un momento los ensayos musicales para calzarse los botines y participar en una \u201cpichanga\u201d\u00a0en el complejo deportivo de\u00a0Everton.El momento fue registrado por el propio club y difundido en redes sociales,\u00a0donde se pudo ver al artista pas\u00e1ndola bien en la cancha de entrenamiento los \u201cruleteros\u201d en la \u201cCiudad jard\u00edn\u201d.