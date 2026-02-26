Sigue en disputa el Chile Open en el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo y una de las ausencias internacionales en esta edición fue la del argentino Federico Coria, quien no pudo decir presente en la arcilla debido a una lesión en el codo.

En conversación con ADN Deportes, el tenista se refirió a su nueva faceta como influencer, al impacto que ha tenido el fenómeno de “La Mojarra” y también dejó una peculiar confesión sobre el fútbol nacional.

“Muy lindo, mucha gente. Hoy creo que va a ser una jornada donde habrá mucho público, porque hay muy buenos partidos. Juegan Cristian (Garin) y Tabilo. Me duele no ser parte del torneo, pero esta lesión me tiene un poco a maltraer”, comenzó diciendo el 49 del mundo.

Sobre los favoritos para quedarse con el torneo, señaló: “Hay varios: Tabilo, que viene con confianza desde Río de Janeiro; Darderi, que es muy peligroso; y Francisco Cerúndolo. No sé cómo vienen las llaves, pero esos serían los favoritos”.

“Chile siempre me trata muy bien. A partir del ‘mojagorrismo’ me brindan mucho cariño. Tuve ganas de mostrar, desde el agradecimiento, que estoy viviendo una vida de película. Siempre llegan muchas quejas por el circuito y yo, desde mi lado, todo lo contrario: súper agradecido de poder viajar por todo el mundo haciendo lo que me gusta, y trato de mostrárselo a la gente que no puede hacerlo”, agregó sobre el cariño que recibe en redes sociales.

¿Colo Colo o Universidad de Chile? No se decide

En semana de Superclásico, el argentino tampoco ha quedado exento de la pasión del fútbol y ha debido pronunciarse en redes sociales para saber a qué equipo apoyar el domingo.

“Cuando llegué a Chile subí un TikTok para saber de qué equipo tenía que ser ‘La Mojarra’ y ahí se mataron en los comentarios. Vi que me comentó Marcelo Salas, pero también soy amigo de Pablo Solari, que me dijo que me iba a mandar la camiseta de Colo Colo”, afirmó Coria, dejando abierta la incógnita sobre si se inclinará por el “Cacique” o por la U.