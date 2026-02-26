AUDIO. “Subí un TikTok para saber de qué equipo tenía que ser en Chile. Me comentó Marcelo Salas, pero también soy amigo de Pablo Solari”
En conversación con ADN Deportes, Federico Coria abordó el desarrollo del Chile Open y también dejó ver su faceta futbolera en plena semana de Superclásico.
Federico Coria, tenista argentino
Sigue en disputa el Chile Open en el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo y una de las ausencias internacionales en esta edición fue la del argentino Federico Coria, quien no pudo decir presente en la arcilla debido a una lesión en el codo.
En conversación con ADN Deportes, el tenista se refirió a su nueva faceta como influencer, al impacto que ha tenido el fenómeno de “La Mojarra” y también dejó una peculiar confesión sobre el fútbol nacional.
“Muy lindo, mucha gente. Hoy creo que va a ser una jornada donde habrá mucho público, porque hay muy buenos partidos. Juegan Cristian (Garin) y Tabilo. Me duele no ser parte del torneo, pero esta lesión me tiene un poco a maltraer”, comenzó diciendo el 49 del mundo.
Sobre los favoritos para quedarse con el torneo, señaló: “Hay varios: Tabilo, que viene con confianza desde Río de Janeiro; Darderi, que es muy peligroso; y Francisco Cerúndolo. No sé cómo vienen las llaves, pero esos serían los favoritos”.
“Chile siempre me trata muy bien. A partir del ‘mojagorrismo’ me brindan mucho cariño. Tuve ganas de mostrar, desde el agradecimiento, que estoy viviendo una vida de película. Siempre llegan muchas quejas por el circuito y yo, desde mi lado, todo lo contrario: súper agradecido de poder viajar por todo el mundo haciendo lo que me gusta, y trato de mostrárselo a la gente que no puede hacerlo”, agregó sobre el cariño que recibe en redes sociales.
¿Colo Colo o Universidad de Chile? No se decide
En semana de Superclásico, el argentino tampoco ha quedado exento de la pasión del fútbol y ha debido pronunciarse en redes sociales para saber a qué equipo apoyar el domingo.
“Cuando llegué a Chile subí un TikTok para saber de qué equipo tenía que ser ‘La Mojarra’ y ahí se mataron en los comentarios. Vi que me comentó Marcelo Salas, pero también soy amigo de Pablo Solari, que me dijo que me iba a mandar la camiseta de Colo Colo”, afirmó Coria, dejando abierta la incógnita sobre si se inclinará por el “Cacique” o por la U.
