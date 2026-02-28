“Súper lunes” en Santiago: los detalles de plan que buscará reforzar buses, Metro y trenes para el inicio del año escolar en la RM

1 de marzo del 2021/SANTIAGO Cientos de personas se suben al metro en la estacion Los Heroes, durante el denominado super lunes, donde los estudiantes entrarían a clases presenciales en los diversos colegios de la capital. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Con el inicio del año escolar 2026 este lunes 2 de marzo, la región Metropolitana se prepara para un aumento del flujo vehicular y de personas, en lo que se ha denominado el “súper lunes”.

Solo durante este fin de semana se espera el regreso de más de 400 mil vehículos a Santiago. El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, advirtió sobre los riesgos en las rutas.

“Acá es muy importante tomar consciencia: llevamos alrededor de 235 fallecidos por accidentes de tránsito en tan solo dos meses del año”, dijo Nuñez, y agregó que es fundamental el respeto a las normas de tránsito en todo el país.

39 puntos críticos

Se han identificado 39 puntos críticos de congestión, donde se desplegarán 70 vehículos de emergencia —ambulancias, patrullas, grúas y motocicletas— coordinados con Carabineros y autopistas para enfrentar posibles incidentes.

En cuanto al transporte público, el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, explicó que habrá un refuerzo significativo en la capital.

“Vamos a tener principalmente reforzamiento en el sistema de transporte público en la región Metropolitana, donde sumaremos más de 1.200 buses, que representan un aumento de 25% en la frecuencia de nuestros buses de Red Movilidad”, señaló.

Intervalos más cortos

El Metro y los trenes Nos-Estación Central también se verán beneficiados con intervalos más cortos, pasando a 6 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle, para facilitar el desplazamiento de estudiantes y trabajadores.

Daza hizo un llamado a informarse y planificar los viajes. “El llamado es a planificar los viajes, a observar las redes sociales del Ministerio de Transporte y de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para poder tener la información y evitar las grandes congestiones.

Para eso, preferir el transporte público es una alternativa importante en la región Metropolitana”, concluyó.