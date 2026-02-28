;

“Súper lunes” en Santiago: los detalles de plan que buscará reforzar buses, Metro y trenes para el inicio del año escolar en la RM

Más de 400 mil vehículos regresan a Santiago. Autoridades activan refuerzos en transporte público y despliegan emergencias en puntos críticos.

Martín Neut

1 de marzo del 2021/SANTIAGOCientos de personas se suben al metro en la estacion Los Heroes, durante el denominado super lunes, donde los estudiantes entrarían a clases presenciales en los diversos colegios de la capital. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

1 de marzo del 2021/SANTIAGO Cientos de personas se suben al metro en la estacion Los Heroes, durante el denominado super lunes, donde los estudiantes entrarían a clases presenciales en los diversos colegios de la capital. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Con el inicio del año escolar 2026 este lunes 2 de marzo, la región Metropolitana se prepara para un aumento del flujo vehicular y de personas, en lo que se ha denominado el “súper lunes”.

Solo durante este fin de semana se espera el regreso de más de 400 mil vehículos a Santiago. El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, advirtió sobre los riesgos en las rutas.

Revisa también:

ADN

“Acá es muy importante tomar consciencia: llevamos alrededor de 235 fallecidos por accidentes de tránsito en tan solo dos meses del año”, dijo Nuñez, y agregó que es fundamental el respeto a las normas de tránsito en todo el país.

39 puntos críticos

Se han identificado 39 puntos críticos de congestión, donde se desplegarán 70 vehículos de emergencia —ambulancias, patrullas, grúas y motocicletas— coordinados con Carabineros y autopistas para enfrentar posibles incidentes.

En cuanto al transporte público, el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, explicó que habrá un refuerzo significativo en la capital.

ADN

“Vamos a tener principalmente reforzamiento en el sistema de transporte público en la región Metropolitana, donde sumaremos más de 1.200 buses, que representan un aumento de 25% en la frecuencia de nuestros buses de Red Movilidad”, señaló.

Intervalos más cortos

El Metro y los trenes Nos-Estación Central también se verán beneficiados con intervalos más cortos, pasando a 6 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle, para facilitar el desplazamiento de estudiantes y trabajadores.

Daza hizo un llamado a informarse y planificar los viajes. “El llamado es a planificar los viajes, a observar las redes sociales del Ministerio de Transporte y de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para poder tener la información y evitar las grandes congestiones.

Para eso, preferir el transporte público es una alternativa importante en la región Metropolitana”, concluyó.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad