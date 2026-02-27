;

Presidente Boric se muda del Barrio Yungay a un departamento en San Miguel: todo mientras remodelan su nueva casa

El Mandatario dejó la vivienda que habitó durante los 4 años de su gobierno y se instaló de forma provisoria a pocas cuadras del inmueble que adquirió en la misma comuna.

El Presidente Gabriel Boric dejó la casa que habitó durante casi cuatro años en el Barrio Yungay y se trasladó a un departamento en la comuna de San Miguel, a la espera de que concluyan las obras de remodelación de la vivienda que adquirió en mayo de 2025 en ese mismo sector.

Según The Clinic, la mudanza se concretó entre ayer y hoy, en medio de un despliegue acotado de escoltas y presencia policial en las cercanías de la plaza Gabriela Mistral.

El nuevo domicilio corresponde a un condominio ubicado a pocas cuadras —unos cinco minutos a pie— de la casa que compró en calle Real Audiencia, inmueble de cerca de 90 años que actualmente está siendo sometido a trabajos para mejorar su funcionalidad.

Desde Presidencia señalaron que no emitirán comentarios sobre el cambio de residencia.

La vida del Presidente en el Barrio Yungay

El traslado ocurre a días del término de su mandato, fijado para el 11 de marzo, y marca el cierre de su paso por el Barrio Yungay, donde residió desde el inicio de su gobierno.

La vivienda, de 500 metros cuadrados, cuenta con 13 dormitorios y nueve baños. El arriendo, que en 2022 ascendía a 105 UF, hoy supera los $4 millones mensuales.

En esa casa, ubicada a pocos minutos del Palacio de La Moneda, el Mandatario protagonizó parte importante de su vida política y personal, incluido el período de posnatal tras el nacimiento de su hija en 2025.

Por ahora, en el inmueble solo permanecen los dispositivos de seguridad, que serán retirados en los próximos días.

