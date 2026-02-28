;

Fue baleado en plena vía pública: joven de 22 años muere en Quilicura mientras compartía con amigos

La víctima falleció en el SAPU Rodrigo Rojas de Negri. La PDI investiga el ataque y busca al presunto responsable del homicidio.

Un joven de 22 años perdió la vida la madrugada de este sábado luego de ser atacado a balazos en la comuna de Quilicura, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió en avenida Manuel Antonio Matta, donde testigos aseguran que la víctima, de nacionalidad chilena, se encontraba con amigos al momento del disparo.

El subcomisario Matías Maulén, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, confirmó que la víctima fue trasladada al SAPU Rodrigo Rojas de Negri, donde se constató su fallecimiento.

La víctima y el autor de ataque se conocerían

“Se logró corroborar que efectivamente en el lugar se encontraba una persona fallecida por un impacto balístico en su extremidad inferior izquierda”, señaló.

Según información preliminar, la víctima y el presunto autor se conocían, y el ataque habría sido consecuencia de “una situación previa que narra una discusión entre ambos por algún tipo de rencilla anterior”, explicó Maulén.

La policía realiza pericias en el lugar y rastreos por posibles rutas de escape, mientras avanza la investigación para identificar y detener al responsable.

