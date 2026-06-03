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Trump asegura que Irán aceptó no tener armas nucleares y revela posible reunión con Jameneí

El presidente de Estados Unidos afirmó que Teherán ya habría aceptado no desarrollar armas nucleares y abordó tensiones con Netanyahu.

Juan Castillo

Getty Images

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán habría aceptado no poseer armas nucleares, en medio de las negociaciones que mantiene Washington con Teherán por su programa atómico y la tensión en Medio Oriente.

Durante una entrevista en el podcast Pod Force One, el mandatario republicano sostuvo que el tema nuclear ya tendría un punto central despejado.

“Ya han aceptado que no van a tener un arma nuclear”, declaró Trump al referirse a las conversaciones con Irán.

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El presidente estadounidense también afirmó que el ayatolá Mojtaba Jameneí participa en las conversaciones con Estados Unidos, y agregó que espera reunirse con él “en algún momento”.

En esa misma línea, Trump planteó que Washington no necesitaría una presencia militar directa sobre el terreno iraní. “Ya no necesitamos tropas sobre el terreno”, sostuvo.

Las declaraciones se conocen en un escenario regional marcado por la presión sobre Irán, las conversaciones por un eventual acuerdo y las tensiones derivadas de la guerra en Medio Oriente.

La Casa Blanca busca instalar la idea de que la negociación puede limitar el programa nuclear iraní sin escalar hacia una intervención militar directa.

Trump también abordó su relación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y reconoció incomodidad por la constante confrontación del líder israelí con Líbano.

El mandatario estadounidense admitió haber tenido un intercambio tenso con Netanyahu, a quien calificó en un momento como “jodidamente loco”, aunque luego matizó sus palabras al señalar que “estaba un poco molesto”. Pese a ello, aseguró que mantiene una buena relación con el jefe de Gobierno israelí.

La afirmación de Trump sobre Irán podría abrir un nuevo capítulo en las negociaciones, aunque todavía queda por conocer la respuesta oficial de Teherán y los detalles de un eventual acuerdo.

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