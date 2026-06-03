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Marcha estudiantil hoy miércoles en Santiago: confirman cambio de recorrido para movilización contra medidas de Kast

La Delegación Presidencial Metropolitana autorizó la manifestación convocada por la Confech y el Colegio de Profesores, aunque modificó el trazado original.

Cristóbal Álvarez

Agencia UNO | Imagen de archivo

Agencia UNO | Imagen de archivo / Hans Scott

Durante este miércoles, estudiantes y docentes protagonizarán una nueva movilización en Santiago en rechazo a distintas medidas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Concretamente, la convocatoria fue autorizada por la Delegación Presidencial Metropolitana, aunque con cambios en el recorrido originalmente solicitado por las organizaciones convocantes.

Inicialmente, la marcha contemplaba avanzar desde las inmediaciones de Metro Baquedano hasta Los Héroes. Sin embargo, la autoridad aprobó un trazado distinto, que comenzará en Los Héroes y finalizará en el sector de Ecuador.

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La modificación generó molestia en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), cuyos dirigentes cuestionaron la decisión y aseguraron que mantendrán el recorrido originalmente planteado.

El vocero de la Confech, Diego Torres, explicó que la movilización responde a diversas medidas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas mencionó los ajustes presupuestarios en el aparato estatal.

“Primero, el recorte en las diferentes carteras del Estado, lo cual, por supuesto, va a llegar a una precarización de los servicios entregados por los ministerios”, señaló.

Se suma también la megarreforma presentada por el Gobierno, que es una reforma tributaria escondida, que busca amarrar fiscalmente el país por 25 años, darle mayor libertad y mayores facilidades a los grupos económicos, más grandes grupos económicos, y facilidades también a los que más tienen”, afirmó.

“También la preocupación que trae Escuelas Protegidas, que trae medidas punitivas, trae medidas de castigo a las comunidades educativas, mas no ataca los problemas de fondo”, agregó.

Autoridades llaman a manifestarse sin violencia

Según los organizadores, cerca de 10 mil personas participarán de la movilización bajo la consigna “La educación defiende las calles”.

Ante ello, el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Barrientos, aseguró que se desplegarán medidas de resguardo para garantizar el desarrollo de la actividad.

Vamos a tomar siempre las medidas de resguardo, tanto con las policías, Ministerio Público y diferentes instituciones que se encuentran incorporadas para así poder garantizar una jornada que sea segura”, sostuvo.

La autoridad agregó que “nuestro llamado es que cualquier expresión que se realice de forma ciudadana se desarrolle dentro del marco del respeto, el diálogo y la responsabilidad, y dando cumplimiento a la normativa legal vigente”, indicó.

La convocatoria autorizada contempla actividades entre las 10:30 y las 15:00 horas, con desplazamientos por la calzada norte en dirección al poniente.

Debido a ello, las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos y anticipar eventuales cortes de tránsito entre los sectores de Baquedano y Ecuador.

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