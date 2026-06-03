Metro de Santiago restablece servicio de Línea 4 tras cierre de estaciones: así funciona el servicio hoy

En horas de la mañana de este miércoles 3 de junio, el Metro de Santiago informó el cierre de 5 estaciones.

Según detalló la empresa, esta situación afectó a la Línea 4, y se produjo debido a una persona en la vía.

En detalle, el servicio solo funcionaba entre las estaciones Tobalaba-Vicente Valdés y Hospital Sótero del Río-Plaza de Puente Alto.

De esta manera, las estaciones que estaban cerradas eran Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa.

8:27 hrs. Las siguientes estaciones de #L4 están sin servicio por persona en la vía.



❌Rojas Magallanes

❌Trinidad

❌San José de la Estrella

❌Los Quillayes

❌Elisa Correa https://t.co/5Y8Z5NO4MI — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 3, 2026

Sin embargo, tras varios minutos de trabajo, el servicio fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.