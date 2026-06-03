Metro de Santiago restablece servicio de Línea 4 tras cierre de estaciones: así funciona el servicio hoy
El servicio de transporte subterráneo actualizó el estado de la línea afectada.
En horas de la mañana de este miércoles 3 de junio, el Metro de Santiago informó el cierre de 5 estaciones.
Según detalló la empresa, esta situación afectó a la Línea 4, y se produjo debido a una persona en la vía.
En detalle, el servicio solo funcionaba entre las estaciones Tobalaba-Vicente Valdés y Hospital Sótero del Río-Plaza de Puente Alto.
De esta manera, las estaciones que estaban cerradas eran Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa.
Sin embargo, tras varios minutos de trabajo, el servicio fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.
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