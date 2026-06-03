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Detienen a sujeto acusado de lanzar piedras a autos en Vespucio Oriente: tenía 83 detenciones previas

Carabineros capturó a un hombre de 35 años investigado por ataques con objetos contundentes contra vehículos en movimiento.

Juan Castillo

Carabineros

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Un operativo de Carabineros permitió detener a un hombre de 35 años acusado de lanzar piedras de gran tamaño contra vehículos que circulaban por la autopista Vespucio Oriente, poniendo en riesgo la vida de conductores y pasajeros.

El procedimiento fue desarrollado por las Secciones de Investigación Policial (SIP) de la 43ª Comisaría de Peñalolén y la 46ª Comisaría de Macul, luego de una serie de diligencias que buscaban dar con el presunto responsable de ataques reiterados en la zona.

Cámaras registraron ataques y Carabineros siguió su ruta

Según los antecedentes policiales, los hechos quedaron registrados en cámaras de vigilancia. A partir de ese material, los equipos especializados lograron identificar patrones de desplazamiento, horarios y sectores utilizados por el sujeto para huir tras los ataques.

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La detención se concretó durante una vigilancia focalizada en las inmediaciones de Avenida Departamental con Avenida Macul, donde el hombre fue ubicado momentos después de que presuntamente volviera a dañar vehículos mediante el lanzamiento de objetos contundentes desde las cercanías de la autopista.

El mayor Nicolás Sepúlveda, comisario de la 43ª Comisaría de Peñalolén, explicó que “a través de un trabajo coordinado, se logra la detención de un individuo que arrojaba elementos contundentes a vehículos en movimiento en la autopista Vespucio”.

Además, detalló que “a través de distintas diligencias investigativas, se logró posicionar, en cuanto a horario y a lugar, a este individuo en distintos sitios del suceso en cuanto a este mismo delito”.

El detenido es chileno, adulto y mantiene 83 detenciones anteriores por delitos vinculados a robo, hurto, amenazas, abuso y acoso sexual, lesiones y lanzamiento de elementos contundentes a personas y vehículos. Uno de esos registros corresponde a un hecho ocurrido en 2023 en la comuna de Santiago.

La investigación fue coordinada con fiscalías de Peñalolén, La Florida y Macul, que mantenían causas abiertas por hechos similares. El imputado pasará a control de detención según lo dispuesto por el Ministerio Público.

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