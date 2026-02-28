“Se escuchan bombazos y tiembla todo el edificio”: impactante relato en medio del ataque contra Irán / AMIR KHOLOUSI

Mientras Estados Unidos e Israel desarrollan la ofensiva denominada “Operación Furia Épica” sobre territorio iraní, comenzaron a difundirse registros desde la zona que dan cuenta de la tensión en el lugar.

En uno de ellos, una persona describe cómo se viven las horas posteriores al inicio del ataque, marcado por fuertes explosiones y un ambiente completamente alterado.

“Se escuchan bombazos, por lo menos cada una hora, muy fuerte, muy fuerte. El tema es que se escuchan los bombazos y tiembla todo el edificio”, relata en el video.