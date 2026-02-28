Capturan en Colombia a dos prófugos por asesinato de hombre en Quilicura: crimen ocurrió en 2024

Dos ciudadanos colombianos fueron capturados en Pereira tras permanecer prófugos por el homicidio de un hombre en Quilicura ocurrido en julio de 2024. La detención se logró gracias a la coordinación entre la Policía Metropolitana de Pereira y la Interpol, bajo la vigilancia de una circular roja internacional.

El fiscal del ECOH, Christian Toledo, explicó que “en diciembre del año pasado fueron formalizados tres personas en ausencia por este delito, entre ellos los dos ahora detenidos”.

Según la investigación, la víctima, un chileno de 42 años, fue atacada con arma blanca tras una discusión y su cuerpo fue ocultado en bolsas y trasladado a un vertedero.

“Se inicia un nuevo proceso de extradición”

El subprefecto de la BIPE Antisecuestros, Hassel Barrientos, detalló que “este hecho es primeramente denunciado como un secuestro, producto de la desaparición de la víctima, pero luego del trabajo investigativo se logra establecer el delito de homicidio”.

Además, los atacantes escaparon de Chile por un paso clandestino y se refugiaron en Colombia.

Tras su captura, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Colombia, y el comisario Enrique Gutiérrez, de la Oficina Central Nacional de Interpol, señaló que “desde este momento (...) se inicia un nuevo proceso de extradición activa en la cual participa la Policía de Investigaciones de Chile y los tribunales chilenos de justicia”.