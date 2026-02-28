Chile manifiesta preocupación por escalada militar en Medio Oriente: “Llamamos a detener la violencia y asegurar a la población civil” / Anadolu

El Gobierno de Chile manifestó este sábado su preocupación por la grave escalada militar en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias iraníes contra Israel y países del Golfo.

El comunicado destaca que estas acciones, en un “contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”.

Chile hizo un llamado a “detener la violencia y proteger a la población civil, y reafirmó su compromiso con la no proliferación nuclear”.

Según el comunicado, el país mantiene su adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional humanitario, que incluyen el respeto a la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza y la protección de civiles.

El Gobierno también informó que está en “contacto con sus embajadas y consulados en la región para asegurar la situación de funcionarios, sus familias y connacionales” presentes en Medio Oriente.