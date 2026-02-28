;

Chile manifiesta preocupación por escalada militar en Medio Oriente: “Llamamos a detener la violencia y asegurar a la población civil”

El Gobierno advierte sobre riesgos regionales y reafirma compromiso con la protección de civiles y el respeto al derecho internacional.

Martín Neut

Chile manifiesta preocupación por escalada militar en Medio Oriente: “Llamamos a detener la violencia y asegurar a la población civil”

Chile manifiesta preocupación por escalada militar en Medio Oriente: “Llamamos a detener la violencia y asegurar a la población civil” / Anadolu

El Gobierno de Chile manifestó este sábado su preocupación por la grave escalada militar en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias iraníes contra Israel y países del Golfo.

El comunicado destaca que estas acciones, en un “contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”.

Revisa también:

ADN

Chile hizo un llamado a “detener la violencia y proteger a la población civil, y reafirmó su compromiso con la no proliferación nuclear”.

Según el comunicado, el país mantiene su adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional humanitario, que incluyen el respeto a la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza y la protección de civiles.

El Gobierno también informó que está en “contacto con sus embajadas y consulados en la región para asegurar la situación de funcionarios, sus familias y connacionales” presentes en Medio Oriente.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad