Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de febrero, y quién transmite? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, sábado 28 de febrero, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Tres de estos encuentros son parte de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos corresponden a la segunda jornada de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 28 de febrero comenzará al mediodía, en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido se medirá ante Deportes Concepción. Diego Flores será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 18:00 horas, Deportes Limache recibirá a Huachipato en el estadio Lucio Fariña de Quillota, duelo que tendrá como árbitro a Mario Salvo y que será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino enfrentará a O’Higgins. Gastón Philippe impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará a las 18:00 horas, en el Municipal de San Felipe, donde Unión San Felipe jugará ante Santiago Wanderers, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión de la plataforma HBO Max.

El otro choque del día se disputará desde las 20:30 horas, Deportes Copiapó entrentará a Rangers en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Rodrigo Farías será el juez del compromiso, que será transmisión de HBO Max.