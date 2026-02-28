;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de febrero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla tres duelos del Campeonato Nacional 2026 y otros dos de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de febrero, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de febrero, y quién transmite? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, sábado 28 de febrero, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Tres de estos encuentros son parte de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos corresponden a la segunda jornada de la Primera B.

Revisa también:

ADN

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 28 de febrero comenzará al mediodía, en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido se medirá ante Deportes Concepción. Diego Flores será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 18:00 horas, Deportes Limache recibirá a Huachipato en el estadio Lucio Fariña de Quillota, duelo que tendrá como árbitro a Mario Salvo y que será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino enfrentará a O’Higgins. Gastón Philippe impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará a las 18:00 horas, en el Municipal de San Felipe, donde Unión San Felipe jugará ante Santiago Wanderers, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión de la plataforma HBO Max.

El otro choque del día se disputará desde las 20:30 horas, Deportes Copiapó entrentará a Rangers en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Rodrigo Farías será el juez del compromiso, que será transmisión de HBO Max.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad