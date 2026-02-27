Everton de Viña del Mar ha iniciado la Liga de Primera 2026 de manera alarmante, acumulando cuatro derrotas consecutivas y sin marcar goles en el certamen.

Por ello, desde temprano aparece como uno de los principales candidatos al descenso a la Primera B. En un intento por revertir la situación, los “ruleteros” anunciaron un último refuerzo, pese a que el mercado ya se encontraba cerrado.

Se trata de Nicolás Montiel, delantero argentino de 21 años que llega desde Ferrocarril Oeste, elenco de la Segunda División trasandina.

El atacante, de 1,90 metros de estatura, arriba a Viña del Mar a préstamo hasta finales de 2026 y con una opción de compra incluida en el acuerdo.

Durante la temporada 2025, Montiel disputó 16 partidos en la Primera Nacional de Argentina, registrando un gol y una asistencia.